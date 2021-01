Koordinacija zdravniških organizacij poziva javnost k upoštevanju kompetentnih strokovnjakov

Ljubljana, 28. januarja - V Koordinaciji zdravniških organizacij so danes pozvali laično in strokovno javnost, naj v množici informacij, ki spremljajo epidemijo novega koronavirusa, zaupajo tistim, ki jih sporočajo kompetentni strokovnjaki. Kot so zapisali, so namreč v medijih in na družbenih omrežjih zasledili številne zavajajoče in izkrivljene informacije.