Mlinotest lani s 60 milijoni evrov prihodkov

Ajdovščina, 1. februarja - Ajdovska družba Mlinotest je leto 2020 zaključila s 60 milijoni evrov prihodkov, potem ko so bili ti predlani pri 59,8 milijona evrov. Čisti dobiček je bil nekoliko višji kot leto prej, ko je znašal 1,9 milijona evrov. Družba namerava obnoviti in modernizirati nameravajo mlin ter obnoviti in povečati zmogljivosti za proizvodnjo testenin.