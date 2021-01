LMŠ, SD, Levica in SAB za javno obravnavo načrta za okrevanje in odpornost na odboru DZ

Ljubljana, 28. januarja - Vodje poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB so predsednika odbora DZ za zadeve EU pozvali, naj odbor o predlogu načrta za okrevanje in odpornost, ki ima oznako interno, v petek razpravlja na za javnost odprti seji. Načrt je stvar javnega pomena, saj bo določal porabo pet milijard evrov evropskih sredstev v naslednjih šestih letih, poudarjajo.