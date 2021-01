Sviz: Spoštljiva komunikacija oblasti in zaupanje bi pripomogla k stabilnosti delovanja šolstva

Ljubljana, 28. januarja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je v torek organiziral virtualni posvet članic in članov glavnega odbora. Sporočajo, da bi spoštljiva komunikacija oblasti in zaupanje v zaposlene v šolah in vrtcih pripomogla k stabilnosti in kakovosti delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema.