V skupnosti Afričanov za medsebojno spoštljivost, a tudi za pregon sovražnega govora

Ljubljana, 28. januarja - Stanje na področju diskriminacije se v Sloveniji v zadnjih 20 letih kljub številnim organom, ki so soodgovorni za njegovo naslavljanje, slabša, so opozorili na novinarski konferenci Skupnosti Afričanov v Sloveniji. Zavzeli so se za spoštljivo izražanje stališč, pa tudi za pogostejšo uporabo pravnih sredstev v primerih sovražnega govora.