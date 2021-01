Mattarella o izhodu iz politične krize danes s predstavniki strank

Rim, 28. januarja - Italijanski predsednik Sergio Mattarella s pogovori s predstavniki strank danes nadaljuje iskanje izhoda iz politične krize, v kateri se je znašla Italija po odstopu premierja Giuseppeja Conteja. Sešel se je že s predstavniki manjših strank v senatu in poslanski zbornici, popoldne so predvideni še pogovori z Demokratsko stranko in Živo Italijo.