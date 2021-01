Bruselj: Na potezi je AstraZeneca

Bruselj, 28. januarja - V Evropski komisiji so po sredinem sestanku, ki še ni prinesel preboja v sporu EU in AstraZenece glede dobave cepiv, danes poudarili, da je na potezi podjetje, ki mora povedati, kako bo izpolnilo pogodbo. V Bruslju tudi še vedno čakajo na odgovor družbe, ali pristaja na objavo pogodbe. Datuma za naslednji sestanek EU in AstraZenece še ni.