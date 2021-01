EU s smernicami za dokazilo o cepljenju za zdravstvene namene

Bruselj, 28. januarja - Članice EU so sprejele smernice za dokazilo o cepljenju za zdravstvene namene, so danes sporočili v Evropski komisiji. Namen smernic je podpreti usklajenost potrdil o cepljenju. Usklajevanje se nadaljuje, da bi to dokumentacijo podrobneje opredelili z vidika varstva podatkov in varnosti, so pojasnili v Bruslju.