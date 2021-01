Ministrstvo z okrožnico, da šole v zasavski in obalno-kraški regiji s ponedeljkom prehajajo na pouk na daljavo

Ljubljana, 28. januarja - Osnovne šole v zasavski in obalno-kraški regiji so danes že dobile okrožnico ministrstva za izobraževanje o tem, da se s ponedeljkom vračajo na pouk na daljavo, je izvedela STA. Epidemiološki podatki o gibanju števila okužb z novim koronavirusom so namreč ti dve regiji vrnili v črno fazo, ki po vladnem načrtu sproščanja ne dovoljuje pouka v šolah.