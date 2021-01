Slovenci dobili tekmece v kvalifikacijah za mladinsko EP leta 2023

Nyon, 28. januarja - Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes v švicarskem Nyonu opravila žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na evropskem prvenstvu za reprezentance do 21 let, ki ga bosta junija in julija 2023 gostili Romunija in Gruzija. Varovanci Milenka Ačimovića bodo igrali v skupini G skupaj z Anglijo, Češko, Albanijo, Kosovom in Andoro.