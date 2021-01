V galeriji Vodnikove domačije razstava Zmajski kabinet čudes Nuše Jurjevič

Ljubljana, 29. januarja - V galeriji Vodnikove domačije Šiška odpirajo razstavo Zmajski kabinet čudes ilustratorke in pedagoginje Nuše Jurjevič. Razstava spaja umetniško in znanstveno raziskovalno delo - poleg zmajskih ilustracij so prikazane tudi skice in študije, ki sledijo maniri, s katero so znanstveni ilustratorji upodabljali novoodkrita bitja v 16. in 17. stoletju.