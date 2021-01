Ura sodnega dne še vedno kaže sto sekund do polnoči

Washington, 28. januarja - Kazalci t. i. ure sodnega dne (Doomsday Clock), ki ponazarja nevarnosti, ki prežijo na planet in človeštvo, še naprej kažejo sto sekund do polnoči, je v sredo sporočila organizacija Bulletin of the Atomic Scientists, ki bdi nad simbolno uro. Premika na bolje ni zaradi niza groženj - od pandemije covida-19 do jedrskega orožja in podnebnih sprememb.