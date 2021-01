UNHCR opozarja na nespoštovanje pravice do azila na evropskih mejah

Ljubljana/Ženeva, 28. januarja - Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je zaradi skrb vzbujajočih in vse pogostejših izgonov ter nezakonitih vračanj beguncev in prosilcev za azil na evropskih kopenskih in morskih mejah danes pozval evropske države k takojšnjim preiskavam in zaustavitvi teh praks.