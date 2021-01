Tine Hribar ob jubileju: Stvari so tako kompleksne, da jih je težko komentirati

Ljubljana, 28. januarja - Akademik in filozof Tine Hribar je danes dopolnil 80 let. Bil je v krogu tistih, ki so prispevali k osamosvajanju Slovenije. A kot sočasni opazovalec dogajanja doma, v Evropi in po svetu je ob trenutni situaciji, nastali ob pandemiji covida-19 ostal brez besed. Kot je povedal za STA, je tako kompleksna, da jo je težko komentirati.