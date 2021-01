V akciji nadzora lani iz nezakonitega ujetništva v naravo izpustili 15 ptic

Ljubljana/Muta, 28. januarja - V akciji nadzora nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu so inšpektorji za okolje in prostor lani izvedli 42 nadzorov. Med drugim so uvedli 14 prekrškovnih postopkov in v naravo izpustili 15 ptic, ki so jih zavezanci nezakonito zadrževali v ujetništvu. Takšna akcija je bila lani izvedena prvič.