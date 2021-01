Prvi trening smuka v Garmischu odpovedan

Garmisch-Partenkirchen, 28. januarja - Prireditelji ženskega smuka za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu so morali odpovedati prvi trening, poroča spletna stran Mednarodne smučarske zveze. Razlog za to je bila slaba vidljivost in padavine, v nemškem zimsko-športnem središču se že nekaj časa mešata dež in sneg.