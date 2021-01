S prostorskim načrtom postavljen temelj za ureditev kanjona Kokre

Kranj, 28. januarja - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili občinski podrobni prostorski načrt za kanjon Kokre, ki predstavlja temelj za ureditev te naravne znamenitosti. V prihodnjih letih bodo na območju uredili tematske in učne poti ter omogočili kopanje. Sprejeti načrt so uskladili tudi z varuhi naravne in kulturne dediščine ter civilno iniciativo.