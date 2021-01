Unicef in WFP opozarjata na grožnjo prehranske krize zaradi izpada šolskih obrokov v pandemiji

Rim, 28. januarja - Sklad ZN za otroke (Unicef) in Svetovni program za hrano (WFP) opozarjata, da številnim otrokom po svetu grozi prehranska kriza, ker med pandemijo covida-19 ne dobijo obroka v šoli. Od začetka pandemije so bili otroci prikrajšani za 39 milijard šolskih obrokov, ki so za mnoge najpomembnejši vir prehrane, ugotavljata organizaciji v skupnem poročilu.