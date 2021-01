E-knjižnica in knjigarna Biblos v letu 2020 s trikrat večjo izposojo

Ljubljana, 28. januarja - V minulem letu se je izposoja na e-knjižnici in knjigarni Biblos povečala za več kot trikrat - iz 98.000 izposoj v letu 2019 na skoraj 315.000 v letu 2020, so sporočili iz založbe Beletrina. Tako se je leto 2020 na področju branja in knjige zapisalo kot leto velikih sprememb, predvsem kar zadeva premik od tiskanih knjig k e-knjigam.