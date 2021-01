Pfizer in BioNTech svoje cepivo ocenjujeta kot učinkovito proti novim različicam koronavirusa

New York/Mainz, 28. januarja - Cepivo proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha v pretežni meri ohranja učinkovitost tudi proti najbolj razširjenima novima različicama koronavirusa, britanski in južnoafriški, sta sporočili podjetji. Doslej testiranja niso pokazala potrebe po novem cepivu, če pa bi se katera od variant izkazala za odporno nanj, sta pripravljeni ustrezno ukrepati.