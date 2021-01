Za gradnjo kanalizacije v občinah Braslovče, Polzela in Žalec evropska sredstva

Ljubljana, 28. januarja - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt gradnje kanalizacijske infrastrukture v občinah Braslovče, Polzela in Žalec. Za projekt, skupno vreden nekaj več kot 2,1 milijona evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 759.000 evrov, so sporočili iz omenjene službe.