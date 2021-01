Inšpektorji minuli teden pri nadzoru epidemioloških ukrepov izrekli 34 prekrškovnih sankcij

Ljubljana, 28. januarja - Minuli teden je zdravstveni inšpektorat skupaj z drugimi inšpekcijskimi organi opravil 3740 nadzorov v zvezi z ukrepi za obvladovanje epidemije covida-19. Izrekli so 34 prekrškovnih sankcij. Policija pa je med 19. in 25. januarjem uvedla 473 prekrškovnih postopkov in izrekla 693 opozoril. Na meji so izdali 6419 potrdil o napotitvi v karanteno.