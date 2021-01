EU in AstraZeneca še brez dogovora o dobavi cepiva

Bruselj, 28. januarja - Predstavniki EU in AstraZenece tudi na srečanju v sredo zvečer niso našli rešitve glede predvidenih zamud dobave cepiva, ki so zadnjih dneh povzročile veliko vroče krvi. EU še vedno pogreša več jasnosti s strani podjetja. Na to, da so se napetosti vendarle nekoliko pomirile, pa kaže dejstvo, da sta obe strani pogovore označile za konstruktivne.