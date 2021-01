Nashvillu druga zaporedna zmaga in vodstvo v centralni skupini

New Haven, 28. januarja - Hokejisti Nashvilla in Chicaga so morali v severnoameriški profesionalni ligi NHL še drugi dan zaporedoma igrati podaljšek na medsebojni tekmi. V sredo so ga Predators dobili, danes pa tudi po dodatnih minutah ni bilo zmagovalca, tako da so morali odločati kazenski streli. Tudi v tem so bili gostitelji uspešnejši, končni izid je bil tako 2:1.