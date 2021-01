Januar v ZDA rekorden po številu mrtvih zaradi covida-19

Washington, 28. januarja - V ZDA je do torka v januarju zaradi covida-19 umrlo že 79.500 ljudi kar je največ doslej v mesecu dni. Center za nadzor nad boleznimi (CDC) ob tem svari, da bo v naslednjih štirih tednih umrlo še 90.000 ljudi, do 20. februarja pa pričakujejo do 514.000 mrtvih v tej pandemiji.