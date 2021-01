Koronavirus Facebooku pomagal do večjih četrtletnih prihodkov in dobička

New York, 28. januarja - Družbeni medij Facebook je v zadnjem lanskem četrtletju presegel pričakovanja analitikov glede dobička in prihodkov. Kljub temu so se delnice pocenile, saj podjetje za letošnje leto napoveduje nižje prihodke. Večja zaščita zasebnosti potrošnikov pri Applu naj bi namreč vplivala na merjene oglase Facebooka.