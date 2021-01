Newyorške borze končale v rdečem

New York, 27. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so bili med drugim zaskrbljeni, da so delnice morda že precenjene, obenem pa jih skrbijo previdne gospodarske napovedi ameriške centralne banke, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Dow Jones je izgubil dva odstotka vrednosti, S&P 500 in Nasdaq pa 2,6 odstotka.