Vozniška usposabljanja po novem možna ob predložitvi negativnega testa

Ljubljana, 27. januarja - Vlada je sprejela odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, ki bo veljal od sobote do 5. februarja. Novost je, da bodo v zadnjem času prepovedana vozniška usposabljanja zdaj mogoča ob predložitvi negativnega testa tako na strani izvajalcev kot uporabnikov.