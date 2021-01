V srednjeevropski ligi na vrhu zdaj tri slovenske ekipe

Zagreb, 27. januarja - Odbojkarji Calcita Volleyja so v srednjeevropski ligi zabeležili pomembno zmago. V Zagrebu so na svoji deveti tekmi lige s 3:1 (19, -20, 26, 18) premagali domačo Mladost in poskrbeli, da so zdaj na vrhu ligaške razpredelnice tri slovenske ekipe. Z dvema tekmama več vodi Merkur Maribor, ACH Volley zaostaja pet, Calcit pa deset točk.