Danci, Francozi, Španci in Švedi v boj za odličja na rokometnem SP

Kairo, 27. januarja - Po Danski, ki je na današnji prvi četrtfinalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk premagala Egipt, so se v polfinale moškega svetovnega prvenstva v Egiptu uvrstili še Francija, Španija in Švedska. Polfinalna para sta Danska - Španija in Francija - Švedska, obe tekmi bosta v petek, 29. januarja.