Portugalska ustavlja vse letalske povezave z Brazilijo

Lizbona/Berlin, 27. januarja - Portugalska vlada se je zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom in odkritja novih različic koronavirusa odločila od petka do 14. februarja prepovedati vse letalske povezave z Brazilijo. Prepovedani bodo trgovski in zasebni leti, pa tudi leti vseh letalskih družb.