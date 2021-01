Kamničanke brez možnosti tudi proti Fenerbahčeju

Nantes, 27. januarja - Odbojkarice Calcita Volleyja so v ligi prvakov zabeležile še peti poraz. Na drugem turnirju so jih v Nantesu še drugič v ligi premagale igralke Fenerbahčeja iz Istanbula. Če so varovanke Aljoše Jemca na prvem turnirju novembra v Trevisu proti njim osvojile prvi niz v ligi prvakov, jim tokrat tega ni uspelo, izid tekme je bil 3:0 (13, 18, 20).