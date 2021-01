Ljubljana, 27. januarja - Pri Šuštarjevem nabrežju v Ljubljani je danes nekaj po 15. uri otrok padel v Ljubljanico. Iz reke ga je rešil oče, po strmem nabrežju pa so jima pomagali gasilci Gasilske brigade Ljubljana. Reševalci ljubljanske nujne medicinske pomoči so oba na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, so navedli pri upravi za zaščito in reševanje.