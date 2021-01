Danski rokometaši po maratonskem boju v četrtfinalu izločili Egipčane

Kairo, 27. januarja - Danski rokometaši so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v Egiptu. Branilci naslova iz leta 2019 so na današnji prvi četrtfinalni tekmi v Kairu po maratonskem boju in izvajanju sedemmetrovk premagali Egipčane z 39:38 (35:35, 34:34, 28:28, 16:13). Po rednem delu in dveh 10-minutnih podaljških ni bilo zmagovalca.