Za Britance po prihodu v domovino iz 22 držav obvezna karantena v hotelu

London, 27. januarja - Britanski državljani in tisti s stalnim prebivališčem na Otoku bodo morali po vrnitvi iz 22 držav z visokim tveganjem za okužbo z novimi različicami novega koronavirusa v obvezno karanteno v hotel, so danes sporočile britanske oblasti. Premier Boris Johnson pa je sporočil, da bodo šole v Angliji zaprte najmanj do 8. marca.