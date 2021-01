Kampanja Znanost o skrbi za izboljšanje telesnega in duševnega zdravja otrok in celotne družine

Borovnica, 27. januarja - V sklopu aktivnosti mreže Preventivna platforma začenjajo preventivno kampanjo Znanost o skrbi, s katero želijo pomagati zlasti staršem in skrbnikom z nasveti, kako izboljšati telesno in duševno zdravje svojih otrok in celotne družine v času epidemije covida-19 in tudi kasneje v obdobju okrevanja po njej.