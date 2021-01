Informativni dnevi letos na spletu

Ljubljana, 27. januarja - Obisk informativnih dni, ki bodo letos potekali 12. in 13. februarja, v živo ne bo možen, četudi bo pouk potekal v živo. Gre za dogodek visokega tveganja, zato so na ministrstvu za izobraževanje ravnateljicam in ravnateljem srednjih šol in dijaških domov predlagali virtualni način predstavitve njihovih šol, domov in izobraževalnih programov.