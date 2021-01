V Garmischu Ferkova, v Chamonixu Hadalin, Dvornik in Marovt

Ljubljana, 27. januarja - Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval v Garmisch-Partenkirchnu in Chamonixu. V Garmisch-Partenkirchnu bosta na sporedu ženska smuk in superveleslalom, na katerem bo Slovenijo predstavljala Maruša Ferk. V Chamonixu bosta na sporedu moška slaloma. Na obeh bodo nastopili trije Slovenci Štefan Hadalin, Aljaž Dvornik in Tijan Marovt.