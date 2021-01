Ljubljanska borza: V ospredju Krka, Cinkarna in NLB

Ljubljana, 27. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil rahel zdrs in izgubil 0,06 odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,17 milijona evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, Cinkarne Celje in NLB. Prve so ostale na izhodišču, druge izgubile pol odstotka, tretje pa tri odstotke.