V CD razstava Henrija Cartier-Bressona podaljšana do maja

Ljubljana, 27. januarja - Razstavo francoskega fotografa Henrija Cartier-Bressona z naslovom Iz oči v oči si je od danes znova mogoče ogledati, so sporočili iz Cankarjevega doma (CD). Ob tem dodajajo, da je razstava v Galeriji CD, ki naj bi bila po prvotnih načrtih na ogled do konca januarja, podaljšana do 9. maja.