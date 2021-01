Evropska komisija izdala 14 milijard vredno socialno obveznico

Bruselj, 27. januarja - Evropska komisija je v okviru instrumenta EU Sure izdala socialno obveznico v višini 14 milijard evrov za zaščito delovnih mest in ljudi, ki delajo, so sporočili iz Bruslja. Izdaja je bila sestavljena iz dveh obveznic, in sicer 10-milijardno z zapadlostjo junija 2028 in štirimilijardno obveznico z zapadlostjo novembra 2050.