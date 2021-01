Indonezijski vulkan Merapi znova bruhal pepel in lavo

Džakarta, 27. januarja - Eden najdejavnejših ognjenikov na svetu, indonezijski vulkan Merapi na otoku Java je danes bruhal vroč pepel in lavo, ki je tekla do 1,5 kilometra daleč po pobočju vulkana, so sporočili iz indonezijskega geološkega centra. Oblak dima s pepelom je segel tri kilometre daleč.