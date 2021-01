Novelama zakonov o tujcih in mednarodni zaščiti zelena luč DZ za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 27. januarja - Vladnima predlogoma novel zakonov o tujcih in mednarodni zaščiti so poslanci na današnji seji DZ z 51 glasovi za in 13 proti prižgali zeleno luč za nadaljnjo obravnavo. Prva novela bi zaostrila pogoje za bivanje tujcev v Sloveniji, druga pa naj preprečevala zlorabe azilnega sistema. Predloga sta bila deležna kritik iz opozicijskih vrst.