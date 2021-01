Med 877 znova testiranimi vzorci pri 16 kaže na angleško različico novega koronavirusa

Ljubljana, 27. januarja - V laboratorijih so ob ponovnem analiziranju 877 vzorcev našli 16 vzorcev, kjer bi lahko šlo za angleško različico novega koronavirusa, je povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik. Zaenkrat po njenih besedah kaže, da se ta različica virusa po državi ni zelo razširila in je bilo vnosov očitno več.