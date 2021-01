Policija pri vnosu angleške različice koronavirusa za zdaj ni odkrila kaznivega dejanja

Kranj, 27. januarja - Kranjski policisti v preiskavi vnosa angleške različice koronovirusa do zdaj niso ugotovili znakov uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Tujec s potrjeno okužbo po dozdajšnjih ugotovitvah v Sloveniji ni bil v stiku z nikomer. Policisti pa so italijanskim varnostnim organom takoj posredovali podatke o vozniku, s katerim se je pripeljal so Slovenije.