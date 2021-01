Pahor: Ohraniti moramo strpnost in svobodomiselnost

Lendava, 27. januarja - Predsednik Borut Pahor je ob današnji položitvi venca na judovskem pokopališču v Dolgi vasi opozoril, da so v zadnjih letih sovražni govor, nestrpnost in celo hujskanje k nasilju postali vse preveč normalen del našega življenja, kar je po njegovem nezaslišano, ter pozval k ohranitvi strpnosti in svobodomiselnosti.