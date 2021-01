V Ljubljani končali prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka

Ljubljana, 27. januarja - V Ljubljani so končali prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka, v okviru katere so na novo uredili tudi križišči z Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo. Prenovo je izvedlo podjetje PZG, pogodbena vrednost pa je znašala 1,3 milijona evrov z DDV, so sporočili iz ljubljanske občine.