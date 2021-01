Okužbe z novim koronavirusom razpršene po severnoprimorski regiji

Ajdovščina, 27. januarja - Severnoprimorska regija je glede na sedemdnevne statistične podatke po pojavnosti okužb prav na vrhu med vsemi regijami. V zadnjem tednu so potrdili 708 okužb, v povprečju 101 na dan. Na današnji novinarski konferenci v Zdravstvenem domu Ajdovščina so povedali, da so okužbe razpršene, precej pa so jih zaznali med tujimi delavci.