Raziskava: Za dve tretjini ljudi po svetu so podnebne spremembe globalna kriza

Ženeva, 27. januarja - Rezultati največje javnomnenjske raziskave o podnebnih spremembah doslej so pokazali, da skoraj dve tretjini ljudi po svetu podnebne spremembe dojema kot globalno krizo, so sporočili Združeni narodi. Hitro ukrepanje proti podnebnim spremembam ima široko podporo med ljudmi, so še ugotovili.