NLB Skladi: Pričakovanja za letos zelo optimistična

Ljubljana, 27. januarja - Pričakovanja na finančnih trgih za letos so ob fiskalnih in monetarnih ukrepih ter pričakovani visoki rasti povpraševanja po sprostitvi protikoronskega zaprtja zelo visoka. Za prvo polovico leta so sicer še negotova, bodo pa morebitne težave, povezane npr. z dobavo cepiv, začasne narave, so povedali danes v NLB Skladih.